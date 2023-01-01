Рюкзак Vanguard Vesta Aspire 41, синий
Код товара : УТ-00037387
Артикул : VESTA ASPIRE 41 NV
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
770 г
Вес (брутто), г
0.775
Вместимость
Камера, три объектива, аксессуары, планшет 9.7''
Материал
Полиэстер 400D, Полиэстер 70D
Размеры внутренние
15 x 22.5 x 41 см
Описание
Сумка для фотоаппарата VESTA ASPIRE 41 - это компактный и стильный рюкзак для камеры с прикрепленным объективом, 3-4 отдельными объективами, вспышкой, 9,7-дюймовым планшетом и необходимыми аксессуарами. Возможность крепления штатива к рюкзаку и настольного штатива в боковом кармане.
- Эргономичное устройство рюкзака обеспечивает легкий и быстрый доступ к оборудованию.
- Мягкие внутренние прокладки обеспечивают хорошую защиту оборудования.
- Яркая раскраска внутренних материалов облегчает поиск.
- Вмещает 9,7 ”планшет в отдельном кармане на молнии.
Материал экстерьера: 400D CD-полиэстер. Материал интерьера: 70D-полиэстер.