Рюкзак Vanguard Vesta Aspire 41, синий
Код товара:УТ-00037387
Артикул:VESTA ASPIRE 41 NV
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес770 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроникиПланшет 10-11"
Размеры внешние22 х 25.5 х 46.5 см
Размеры внутренние15 x 22.5 x 41 см
ВместимостьКамера, три объектива, аксессуары, планшет 9.7''
ЦветСиний / голубой
МатериалПолиэстер 400D, Полиэстер 70D
Описание
Сумка для фотоаппарата VESTA ASPIRE 41 - это компактный и стильный рюкзак для камеры с прикрепленным объективом, 3-4 отдельными объективами, вспышкой, 9,7-дюймовым планшетом и необходимыми аксессуарами. Возможность крепления штатива к рюкзаку и настольного штатива в боковом кармане.
- Эргономичное устройство рюкзака обеспечивает легкий и быстрый доступ к оборудованию.
- Мягкие внутренние прокладки обеспечивают хорошую защиту оборудования.
- Яркая раскраска внутренних материалов облегчает поиск.
- Вмещает 9,7 ”планшет в отдельном кармане на молнии.
Материал экстерьера: 400D CD-полиэстер. Материал интерьера: 70D-полиэстер.