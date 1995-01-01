Рюкзак Vanguard Vesta Aspire 41, серый

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Код товара: УТ-00037386 Артикул: VESTA ASPIRE 41 GY Код товара: УТ-00037386 Артикул: VESTA ASPIRE 41 GY Тип рюкзака С 2 лямками Вес 770 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Планшет 10-11" Размеры внешние 22 х 25.5 х 46.5 см Размеры внутренние 15 x 22.5 x 41 см Вместимость Камера, три объектива, аксессуары, планшет 9.7'' Цвет Серый Материал Полиэстер 400D, Полиэстер 70D Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип рюкзака С 2 лямками Вес 770 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Планшет 10-11" Размеры внешние 22 х 25.5 х 46.5 см Размеры внутренние 15 x 22.5 x 41 см Вместимость Камера, три объектива, аксессуары, планшет 9.7'' Цвет Серый Материал Полиэстер 400D, Полиэстер 70D Описание Сумка для фотоаппарата VESTA ASPIRE 41 - это компактный и стильный рюкзак для камеры с прикрепленным объективом, 3-4 отдельными объективами, вспышкой, 9,7-дюймовым планшетом и необходимыми аксессуарами. Возможность крепления штатива к рюкзаку и настольного штатива в боковом кармане. Эргономичное устройство рюкзака обеспечивает легкий и быстрый доступ к оборудованию.

Мягкие внутренние прокладки обеспечивают хорошую защиту оборудования.

Яркая раскраска внутренних материалов облегчает поиск.

Вмещает 9,7 ”планшет в отдельном кармане на молнии. Материал экстерьера: 400D CD-полиэстер. Материал интерьера: 70D-полиэстер. Видео Наш обзор

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