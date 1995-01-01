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Рюкзак Vanguard Vesta Aspire 41, серый

  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
  • Vesta Aspire 41, серый
Код товара:УТ-00037386
Артикул:VESTA ASPIRE 41 GY

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сумка для фотоаппарата VESTA ASPIRE 41 - это компактный и стильный рюкзак для камеры с прикрепленным объективом, 3-4 отдельными объективами, вспышкой, 9,7-дюймовым планшетом и необходимыми аксессуарами. Возможность крепления штатива к рюкзаку и настольного штатива в боковом кармане.

  • Эргономичное устройство рюкзака обеспечивает легкий и быстрый доступ к оборудованию.
  • Мягкие внутренние прокладки обеспечивают хорошую защиту оборудования.
  • Яркая раскраска внутренних материалов облегчает поиск.
  • Вмещает 9,7 ”планшет в отдельном кармане на молнии.

Материал экстерьера: 400D CD-полиэстер. Материал интерьера: 70D-полиэстер.