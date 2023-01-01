Описание

Сумка для фотоаппарата VESTA ASPIRE 41 - это компактный и стильный рюкзак для камеры с прикрепленным объективом, 3-4 отдельными объективами, вспышкой, 9,7-дюймовым планшетом и необходимыми аксессуарами. Возможность крепления штатива к рюкзаку и настольного штатива в боковом кармане.

Эргономичное устройство рюкзака обеспечивает легкий и быстрый доступ к оборудованию.

Мягкие внутренние прокладки обеспечивают хорошую защиту оборудования.

Яркая раскраска внутренних материалов облегчает поиск.

Вмещает 9,7 ”планшет в отдельном кармане на молнии.

Материал экстерьера: 400D CD-полиэстер. Материал интерьера: 70D-полиэстер.