Сумка Vanguard Vesta Aspire 25, синяя
Код товара:УТ-00037383
Артикул:VESTA ASPIRE 25 NV
Товар не найден
Характеристики
Вес480 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Размеры внешние29 х 20.5 х 25.5 см
Размеры внутренние26 х 17 х 21 см
Вместимостьбеззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
ЦветСиний / голубой
Материалнейлон, синтетическая ткань
Страна производстваКитай
Описание
VESTA ASPIRE 25 - это идеальная компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8), а также одного-двух дополнительных объективов небольших размеров или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внутренний карман. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.