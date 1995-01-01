Сумка Vanguard Vesta Aspire 12 NV, синяя
Код товара:УТ-00076648
Артикул:VESTA ASPIRE 12 NV
Товар не найден
Характеристики
Вес180 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние20.5 х 15.5 х 12 см
Размеры внутренние16 х 9.5 х 11 см
Вместимостьбеззеркальная камера с небольшим объективом (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
ЦветСиний / голубой
Материалсинтетическая ткань
Описание
Vesta Aspire 12 – это компактная и стильная сумка для беззеркальной фотокамеры c небольшим объективом (до 24-70/2.8) и мелкими аксессуарами. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, доступ к камере осуществляется через верхний клапан, который откидывается вперед. Носить сумку можно за верхнюю ручку или на плечевом ремне (ремень несъемный), через нее также можно продеть брючной ремень для ношения на поясе.