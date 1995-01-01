Vesta Aspire 12 – это компактная и стильная сумка для беззеркальной фотокамеры c небольшим объективом (до 24-70/2.8) и мелкими аксессуарами. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, доступ к камере осуществляется через верхний клапан, который откидывается вперед. Носить сумку можно за верхнюю ручку или на плечевом ремне (ремень несъемный), через нее также можно продеть брючной ремень для ношения на поясе.