Штатив Vanguard VESTA 203AGH
Код товара : УТ-00037398
Артикул : VESTA 203AGH
4 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
Шаровая с пистолетной рукоятью
Материал
Алюминиевый сплав, резина, пластик
Максимальная высота
156,2 см
Максимальная нагрузка
3,49 кг
Минимальная высота
55,4 см
Физические характеристики
Вес
1200 г
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Технические данные:
Количество секций: 3
Максимальная нагрузка: 3,5 кг
Материал: алюминий
Тип штатива: штатив с головкой с пистолетной рукоятью.
Вес: 1,2 кг
Максимальная высота: 156 см Минимальная высота: 55,4 см