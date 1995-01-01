Штатив Vanguard VESTA 203AGH
Код товара:УТ-00037398
Артикул:VESTA 203AGH*
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см156
Безопасная нагрузка, кг3
Длина в сложенном виде, см55
Вес, г1200
Комплектация штативаС головкой
ГоловкаШаровая с пистолетной рукоятью
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций3
Быстросъемная площадкаесть
Диаметр ног20 мм
Максимальная нагрузка3,49 кг
Минимальная высота55,4 см
Максимальная высота156,2 см
МатериалАлюминиевый сплав, резина, пластик
Вес1200 г
Описание
Технические данные:
Количество секций: 3
Максимальная нагрузка: 3,5 кг
Материал: алюминий
Тип штатива: штатив с головкой с пистолетной рукоятью.
Вес: 1,2 кг
Максимальная высота: 156 см Минимальная высота: 55,4 см