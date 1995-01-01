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Штатив Vanguard VESTA 203AGH

  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
  • VESTA 203AGH
Код товара:УТ-00037398
Артикул:VESTA 203AGH*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Технические данные:

Количество секций: 3
Максимальная нагрузка: 3,5 кг
Материал: алюминий
Тип штатива: штатив с головкой с пистолетной рукоятью.
Вес: 1,2 кг
Максимальная высота: 156 см Минимальная высота: 55,4 см