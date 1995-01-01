Штатив Vanguard VESTA 203AGH

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Код товара: УТ-00037398 Артикул: VESTA 203AGH* Код товара: УТ-00037398 Артикул: VESTA 203AGH* Максимальная высота, см 156 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 55 Вес, г 1200 Комплектация штатива С головкой Головка Шаровая с пистолетной рукоятью Пузырьковый уровень есть Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 156 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 55 Вес, г 1200 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка Шаровая с пистолетной рукоятью Пузырьковый уровень есть Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть Диаметр ног 20 мм Максимальная нагрузка 3,49 кг Минимальная высота 55,4 см Максимальная высота 156,2 см Материал Алюминиевый сплав, резина, пластик Физические характеристики Вес 1200 г Описание Технические данные: Количество секций: 3

Максимальная нагрузка: 3,5 кг

Материал: алюминий

Тип штатива: штатив с головкой с пистолетной рукоятью.

Вес: 1,2 кг

Максимальная высота: 156 см Минимальная высота: 55,4 см Видео Наш обзор

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