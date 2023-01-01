Vesta 203AGH - удобный трехсекционный алюминиевый штатив с пистолетной головкой GH-45, созданный как эволюция начальной серии штативов Espod CX. С грузоподъемностью до 3,5 кг VESTA 203AGH идеально подходит для семейных фотографий, съемок фильмов, пейзажей, портретов и наблюдения за живой природой. Прочная площадка крепления ножек Кольцо анти-шок на центральной штанге 3-х секционные ножки Быстро запираемые фиксаторы ножек