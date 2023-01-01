Описание

Адаптер с несколькими креплениями VEO+ MA1 предназначен для установки дополнительного оборудования на центральную колонну любого штатива VEO 3+.

Крепление заводится на центральную колонну с торца и фиксируется с помощью алюминиевого рычага.

VEO+ MA1 имеет резьбу 1/4 дюйма, поэтому вы можете прикрепить его непосредственно к камере, головке или другому аксессуару, просто повернув фиксирующий диск. Для резьбы 3/8 дюйма вам просто нужен адаптер от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма.

Чтобы свести к минимуму риск перемещения, предусмотрен подпружиненный штифт.