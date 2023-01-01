Мультикрепление Vanguard VEO+ MA1
Код товара : УТ-00050092
Артикул : VEO+MA1
4 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя два года
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Характеристики
Характеристики
Головка
Резьба 1/4"
Физические характеристики
Вес
210 г.
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Адаптер с несколькими креплениями VEO+ MA1 предназначен для установки дополнительного оборудования на центральную колонну любого штатива VEO 3+.
Крепление заводится на центральную колонну с торца и фиксируется с помощью алюминиевого рычага.
VEO+ MA1 имеет резьбу 1/4 дюйма, поэтому вы можете прикрепить его непосредственно к камере, головке или другому аксессуару, просто повернув фиксирующий диск. Для резьбы 3/8 дюйма вам просто нужен адаптер от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма.
Чтобы свести к минимуму риск перемещения, предусмотрен подпружиненный штифт.