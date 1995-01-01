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Кронштейн Vanguard VEO TSA S, 11.5 см, до 2 кг

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Код товара: УТ-00059054 Артикул: VEO TSA S Код товара: УТ-00059054 Артикул: VEO TSA S Тип держателя Шарнирный Максимальная нагрузка 2 кг Материал алюминий Страна производства Китай Вес 106 г Размеры 63 х 75 мм, максимальная длина 15 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Характеристики Максимальная нагрузка 2 кг Материал алюминий Страна производства Китай Физические характеристики Вес 106 г Размеры 63 х 75 мм, максимальная длина 15 см Описание Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 11.5 см, максимальная нагрузка 2 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4", также в комплекте идет адаптер на 3/8". Видео Наш обзор

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