Кронштейн Vanguard VEO TSA S, 11.5 см, до 2 кг
Код товара : УТ-00059054
Артикул : VEO TSA S
2 290 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 11.5 см, максимальная нагрузка 2 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4", также в комплекте идет адаптер на 3/8".