Кронштейн Vanguard VEO TSA S, 11.5 см, до 2 кг
Код товара:УТ-00059054
Артикул:VEO TSA S
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Максимальная нагрузка2 кг
Материалалюминий
Страна производстваКитай
Вес106 г
Размеры63 х 75 мм, максимальная длина 15 см
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 11.5 см, максимальная нагрузка 2 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4", также в комплекте идет адаптер на 3/8".