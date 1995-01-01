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Кронштейн Vanguard VEO TSA M, 15 см, до 2 кг

  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
  • VEO TSA M, 15 см, до 2 кг
Код товара:УТ-00059053
Артикул:VEO TSA M

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 15 см, максимальная нагрузка 2 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4", также в комплекте идет адаптер на 3/8".