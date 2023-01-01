Рюкзак Vanguard VEO Select 49, черный
Код товара : УТ-00037371
Артикул : VEO SELECT 49 BK
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.66 кг
Вес (брутто), г
1.660
Вместимость
зеркальный или беззеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки), 4-6 объективов, вспышка, 15" ноутбук, личные вещи + штатив на внешнем креплении
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
49 х 29 х 12.5 см
Описание
Большой рюкзак, который можно также носить как сумку-мессенджер, плечевой ремень идет в комлекте. Вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру (без батарейной ручки), а также несколько объективов и много аксессуаров. Доступ к камере имеется с 3 сторон: через спинку (основной вариант для размещения всего комплекта), через боковой люк или через верхний клапан. Последнее наиболее актуально для длиннофокусных объективов: через верх можно достать камеру с объективом вплоть до 300mm f/4. Сзади, у спинки, располагается отсек для 15" ноутбука.
Тонкий профиль хорошо подходит для движения по городским улицам и в общественном транспорте. Сбоку можно установить средних размеров штатив, также имеется несколько небольших внешних карманов для различных аксессуаров.
Рюкзак выполнен из полиэстера высокой плотности (1680D) с элементами из кожи, которые придают ему солидный вид. Для защиты от дождя и снега в комплекте идет водонепроницаемый нейлоновый чехол серебристого цвета.