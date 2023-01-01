Рюкзак Vanguard VEO SELECT 45BFM, черный
Код товара : УТ-00040484
Артикул : VEO SELECT 45BFM BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.48 кг
Вес (брутто), г
1.510
Вместимость
1-2 камеры с несколькими объективами / вспышками, планшет до 10.5", штатив на внешнем креплении
Материал
синтетические материалы
Описание
Достаточно большой рюкзак для беззеркальной камеры, также подходит для зеркальных фотоаппаратов начального / среднего уровня. Вмещает камеру, несколько объективов и вспышек, аксессуары, планшет до 10.5", снаружи можно закрепить штатив (хорошо подходят «туристические» модели серии VEO). Быстрый доступ к камере осуществляется сверху или сбоку, переднюю панель также можно полностью откинуть для удобного доступа ко всем предметам и организации внутреннего пространства. Комфорт при длительном ношении обеспечивается благодаря анатомической спинке с широким вентиляционным каналом, а также широким и мягким лямкам с перфорацией.
Рюкзак можно использовать в качестве повседневного: просто извлеките все внутренние перегородки, или переставьте их под ваш обычный комплект вещей, чтобы они располагались каждая в своей ячейке.
Для защиты от дожды в комплекте идет водонепроницаемый чехол.