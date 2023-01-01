Описание

Среднего размера рюкзак, который можно также носить как сумку-мессенджер, плечевой ремень идет в комлекте. Вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру (без батарейной ручки), а также несколько объективов и много аксессуаров. Доступ к камере имеется с 3 сторон: через спинку (основной вариант для размещения всего комплекта), через боковой люк или через верхний клапан. Последнее наиболее актуально для длиннофокусных объективов: через верх можно достать камеру с объективом вплоть до 300mm f/4. Сзади, у спинки, располагается отсек для 13" ноутбука.

Тонкий профиль хорошо подходит для движения по городским улицам и в общественном транспорте. Сбоку можно установить средних размеров штатив, также имеется несколько небольших внешних карманов для различных аксессуаров.

Рюкзак выполнен из полиэстера высокой плотности (1680D) с элементами из кожи, которые придают ему солидный вид. Для защиты от дождя и снега в комплекте идет водонепроницаемый нейлоновый чехол серебристого цвета.