Рюкзак Vanguard VEO Select 41, черный
Код товара : УТ-00036291
Артикул : VEO SELECT 41 BK
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.5 кг
Вес (брутто), г
1.898
Вместимость
зеркальная камера (без батарейной ручки) с объективом до 70-200/4 (поперек) и до 300/4 (сверху вниз) + несколько объективов и вспышек + ноутбук до 13" + мелкие аксессуары
Материал
полиэстер, нейлон
Размеры внутренние
40 х 27.5 х 12.5 см
Описание
Среднего размера рюкзак, который можно также носить как сумку-мессенджер, плечевой ремень идет в комлекте. Вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру (без батарейной ручки), а также несколько объективов и много аксессуаров. Доступ к камере имеется с 3 сторон: через спинку (основной вариант для размещения всего комплекта), через боковой люк или через верхний клапан. Последнее наиболее актуально для длиннофокусных объективов: через верх можно достать камеру с объективом вплоть до 300mm f/4. Сзади, у спинки, располагается отсек для 13" ноутбука.
Тонкий профиль хорошо подходит для движения по городским улицам и в общественном транспорте. Сбоку можно установить средних размеров штатив, также имеется несколько небольших внешних карманов для различных аксессуаров.
Рюкзак выполнен из полиэстера высокой плотности (1680D) с элементами из кожи, которые придают ему солидный вид. Для защиты от дождя и снега в комплекте идет водонепроницаемый нейлоновый чехол серебристого цвета.