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Рюкзак Vanguard VEO Select 37BRM, зеленый

  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
  • VEO Select 37BRM, зеленый
Код товара:УТ-00037370
Артикул:VEO SELECT 37BRM GR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рюкзак среднего размера для небольшой зеркальной камеры или любых беззеркальных моделей (высота камеры: не более 11.5 см). Вмещает сам фотоаппарат с установленным зум-объективом + 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Имеется отделение для личных вещей и карман для планшета. Доступ к технике осуществляется через спинку, сбоку или сверху, в зависимости от конфигурации разделителей. Широкие мягкие лямки с вентиляцией, на спинке есть петля для установки на ручку сумки-тележки. Для защиты от плохой погоды в комплекте идет чехол-дождевик.