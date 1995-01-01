Рюкзак Vanguard VEO Select 37BRM, зеленый
Код товара:УТ-00037370
Артикул:VEO SELECT 37BRM GR
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес1.08 кг
Вместимость отсека для камеры1-2 камеры и много аксессуаров
Карман для электроникиПланшет 10-11"
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние39 х 28 х 17.5 см
Размеры внутренние37 х 25.5 х 11.5 см
Вместимостьзеркальный или беззеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки) с зум-объективом + 3-4 объектива, вспышка, 10" планшет, личные вещи + штатив на внешнем креплении
ЦветЧерный
Материалсинтетические материалы
Описание
Рюкзак среднего размера для небольшой зеркальной камеры или любых беззеркальных моделей (высота камеры: не более 11.5 см). Вмещает сам фотоаппарат с установленным зум-объективом + 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Имеется отделение для личных вещей и карман для планшета. Доступ к технике осуществляется через спинку, сбоку или сверху, в зависимости от конфигурации разделителей. Широкие мягкие лямки с вентиляцией, на спинке есть петля для установки на ручку сумки-тележки. Для защиты от плохой погоды в комплекте идет чехол-дождевик.