«Тактический» рюкзак VEO Range T37M вмещает беззеркальную камеру, до пяти объективов, 10" планшет и небольшой туристический штатив (на внешнем креплении). В верхней части предусмотрено небольшое отделение для личных вещей (извлекаемое). Снаружи рюкзак обшит лентами типа MOLLE, которые позволяют навешивать дополнительное оборудование (чехлы, подсумки) в любой необходимой конфигурации. Основной доступ к содержимому открывается через спинку, также есть боковой лючок для быстрого извлечения камеры, также можно обеспечить вертикальный доступ.

В комплекте с рюкзаком поставляются 2 модуля: крепление для штатива и чехол для бутылки воды, их можно разместить на лентах так, как вам это удобно, или же снять и не использовать, если в них нет необходимости.

Комфорт ношения обеспечивается благодаря анатомической спинке со специальными подушками для лопаток и поясницы и с вентиляционными каналами. Лямки со вспененным уплотнителем ложатся на плечи мягко, есть регулируемая по высоте нагрудная стяжка. Также имеется верхняя ручка и петля на спинке для крепления рюкзака на ручке от сумки-тележки. Поясного ремня здесь нет, так как это достаточно небольшой рюкзак (объем около 20 литров).

Рюкзак оснащен мягкими стенками по всему периметру, что обеспечивает отличную защиту для вашего фотоаппарата и аксессуаров. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.