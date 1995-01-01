🎯 Назначение: Повседневная сумка для компактных беззеркальных камер, дронов и планшетов.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: беззеркальная камера с объективом, 1–2 дополнительных объектива, вспышка, аксессуары и планшет до 12.9" или небольшой дрон.

Защита: мягкие амортизирующие перегородки и отделения для бережного хранения техники.

Комфорт: регулируемый мягкий плечевой ремень для удобного ношения.

Быстрый доступ: верхняя крышка открывается от пользователя для мгновенного извлечения камеры.

Двойное крепление: дополнительный ремень спереди для повышенной надёжности.

Организация: специализированные карманы для всех необходимых мелочей.

Безопасность: защищённый задний карман для документов и кошелька.

Удобство поиска: светлая внутренняя подкладка для лёгкого обнаружения предметов.

Дискретный дизайн: внешний вид, не выдающий сумку для фототехники.

Защита от погоды: полный дождевой чехол для сохранения снаряжения сухим.

Сумка-мессенджер VEO RANGE 32M создана для тех, кто ценит универсальность: вам не нужно менять сумку при смене задач — это надёжный спутник как для городских прогулок, так и для исследований в сложных условиях. Ключевая особенность серии — гибкость в размещении как профессионального, так и личного снаряжения. Основное отделение с мягкой подкладкой вмещает беззеркальную или начальную зеркальную камеру, 1–2 объектива, вспышку, необходимые аксессуары и планшет; при необходимости конфигурацию можно изменить для размещения компактного дрона.

Продуманная система организации включает передние и защищённые задние карманы на молнии для смартфона, кошелька и других важных вещей, а также два удобных боковых кармана-слота. Дополнительные преимущества обеспечивают максимальную производительность: исключительное качество материалов и конструкции Vanguard, а также входящий в комплект полный дождевой чехол для защиты в любую погоду. Независимо от содержимого, широкий мягкий плечевой ремень обеспечивает комфорт и оптимальное распределение веса.

Удобная ручка для быстрого захвата гарантирует функциональность «схватил и побежал», а компактный профиль позволяет легко убрать сумку в багаж. VEO RANGE 32M гармонично вписывается в любой образ жизни, позволяя наслаждаться отдыхом без лишних акцентов — она никогда не кричит «я сумка для камеры!». При извлечении внутреннего вкладыша сумка легко трансформируется в просторный и удобный мессенджер для повседневного использования.

📋 Характеристики: вместимость камеры + 1–2 объектива; совместимость с планшетом 12.9" или дроном; дождевой чехол; цвет: тёмно-синий.