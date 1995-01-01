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Панорамная платформа Vanguard VEO QS-360, Arca Swiss

  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
  • VEO QS-360, Arca Swiss
Код товара:УТ-00066833
Артикул:VEO QS-360

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Панорамный адаптер Vanguard VEO QS-360 предназначен для штативных головок, не имеющих собственного механизма панорамирования. Он может устанавливаться как поверх головы, так и между головкой и штативом / моноподом: для этого у него есть штативное гнездо 3/8", резьбовой адаптер с 1/4" на 3/8" и быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss. Нижняя съемная площадка также выполнена в форме «ласточкиного хвоста» Arca Swiss. Разметка в градусах позволяет сделать серию снимков с поворотом на строго определенный угол (для последующего объединения в один панорамный снимок с помощью редактора).