Панорамный адаптер Vanguard VEO QS-360 предназначен для штативных головок, не имеющих собственного механизма панорамирования. Он может устанавливаться как поверх головы, так и между головкой и штативом / моноподом: для этого у него есть штативное гнездо 3/8", резьбовой адаптер с 1/4" на 3/8" и быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss. Нижняя съемная площадка также выполнена в форме «ласточкиного хвоста» Arca Swiss. Разметка в градусах позволяет сделать серию снимков с поворотом на строго определенный угол (для последующего объединения в один панорамный снимок с помощью редактора).