Панорамная платформа Vanguard VEO QS-360, Arca Swiss
Код товара:УТ-00066833
Артикул:VEO QS-360
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараБазы
Максимальная нагрузка10 кг
Материалалюминиевый сплав
Вес240 г
Описание
Панорамный адаптер Vanguard VEO QS-360 предназначен для штативных головок, не имеющих собственного механизма панорамирования. Он может устанавливаться как поверх головы, так и между головкой и штативом / моноподом: для этого у него есть штативное гнездо 3/8", резьбовой адаптер с 1/4" на 3/8" и быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss. Нижняя съемная площадка также выполнена в форме «ласточкиного хвоста» Arca Swiss. Разметка в градусах позволяет сделать серию снимков с поворотом на строго определенный угол (для последующего объединения в один панорамный снимок с помощью редактора).