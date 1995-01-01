Ремни Vanguard VEO Optic Guard выполнены в стиле популярных ремней Peak Design. Они используют похожую «якорную» систему для быстрой установки или снятия ремня: например, вы можете быстро перекинуть ремень с одной камеры на другую, поменять плечевой ремень на кистевой или снять камеру с ремня и повесить ее на плечевую разгрузку – в зависимости от ситуации. Небольшие пластиковые «якоря» устанавливаются в проушины на камере и остаются там на постоянной основе. Когда вам нужно установить ремень, вы защелкиваете их в соответствующие пазы на самом ремне. Чтобы отцепить якорь, нажмите на кнопку держателя – быстро и просто.

Кистевой ремень служит для подстраховки камеры во время съемки: если вы случайно выроните ее из рук, камера не пострадает. Черный ремень VEO Optic Guard WS частично выполнен из водостойкого полиуретана, частично из прочного плетеного полиэстера, который напоминает автомобильные ремни безопасности. Благодаря специальной пряжке ремень легко затягивается вокруг запястья и так же быстро освобождается обратно.

Полиуретан: не размокает при длительном нахождении в воде

Может использоваться для страховки камеры во время подводного плавания и других водных активностей

В комплекте идет 2 «якоря»

Ширина: 2.5 см

Максимальная нагрузка: 1.8 кг

Вес ремня: 40 г

Система Vanguard VEO Optic Guard включает в себя плечевые ремни, кистевые ремни, а также ременные разгрузки двух типов. Она может комфортно использоваться как с фотокамерами, так и с биноклями.