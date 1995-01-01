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Ремень Vanguard VEO Optic Guard NS плечевой, коричневый

  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
  • VEO Optic Guard NS BR
Код товара:УТ-00066818
Артикул:VEO OPTIC GUARD NS BR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ремни Vanguard VEO Optic Guard выполнены в стиле популярных ремней Peak Design. Они используют похожую «якорную» систему для быстрой установки или снятия ремня: например, вы можете быстро перекинуть ремень с одной камеры на другую, поменять плечевой ремень на кистевой или снять камеру с ремня и повесить ее на плечевую разгрузку – в зависимости от ситуации. Небольшие пластиковые «якоря» устанавливаются в проушины на камере и остаются там на постоянной основе. Когда вам нужно установить ремень, вы защелкиваете их в соответствующие пазы на самом ремне. Чтобы отцепить якорь, нажмите на кнопку держателя – быстро и просто.

Сам ремень выполнен из нескольких частей: центральная часть, которая ложится на шею или плечо, сделана из мягкого и дышащего неопрена. Боковые части выполнены из прочного плетеного полиэстера, напоминает автомобильные ремни безопасности. Благодаря двум пряжкам, ремень легко затягивается и освобождается обратно. Например, для варианта ношения камеры через плечо регулировка осуществляется так: сначала полностью освободите ремень на всю длину, затем отрегулируйте пряжку, которая будет находиться сзади, под ваш рост и размер тела. Затяните ее настолько, чтобы вы могли по-прежнему свободно пользоваться камерой, подносить ее к лицу или держать перед собой в руках. Теперь вы можете подтянуть переднюю пряжку, чтобы камера не болталась во время движения, или освободить ремень обратно для того, чтобы начать съемку.

  • Декоративные элементы выполнены из натуральной кожи.
  • В комплекте идут 4 «якоря»
  • Длина: от 84 до 109 см
  • Ширина: 2.5 см
  • Максимальная нагрузка: 2.5 кг
  • Вес ремня: 120 г

Система Vanguard VEO Optic Guard включает в себя плечевые ремни, кистевые ремни, а также ременные разгрузки двух типов. Она может комфортно использоваться как с фотокамерами, так и с биноклями.