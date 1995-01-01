Ремни Vanguard VEO Optic Guard выполнены в стиле популярных ремней Peak Design. Они используют похожую «якорную» систему для быстрой установки или снятия ремня: например, вы можете быстро перекинуть ремень с одной камеры на другую, поменять плечевой ремень на кистевой или снять камеру с ремня и повесить ее на плечевую разгрузку – в зависимости от ситуации. Небольшие пластиковые «якоря» устанавливаются в проушины на камере и остаются там на постоянной основе. Когда вам нужно установить ремень, вы защелкиваете их в соответствующие пазы на самом ремне. Чтобы отцепить якорь, нажмите на кнопку держателя – быстро и просто.

Сам ремень выполнен из нескольких частей: центральная часть, которая ложится на шею или плечо, сделана из мягкого и дышащего неопрена. Боковые части выполнены из прочного плетеного полиэстера, напоминает автомобильные ремни безопасности. Благодаря двум пряжкам, ремень легко затягивается и освобождается обратно. Например, для варианта ношения камеры через плечо регулировка осуществляется так: сначала полностью освободите ремень на всю длину, затем отрегулируйте пряжку, которая будет находиться сзади, под ваш рост и размер тела. Затяните ее настолько, чтобы вы могли по-прежнему свободно пользоваться камерой, подносить ее к лицу или держать перед собой в руках. Теперь вы можете подтянуть переднюю пряжку, чтобы камера не болталась во время движения, или освободить ремень обратно для того, чтобы начать съемку.

Декоративные элементы выполнены из натуральной кожи.

В комплекте идут 4 «якоря»

Длина: от 84 до 109 см

Ширина: 2.5 см

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Вес ремня: 120 г

Система Vanguard VEO Optic Guard включает в себя плечевые ремни, кистевые ремни, а также ременные разгрузки двух типов. Она может комфортно использоваться как с фотокамерами, так и с биноклями.