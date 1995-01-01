🎯 Назначение: Вместительная повседневная сумка для креаторов, которым нужно больше пространства без ущерба для мобильности и стиля.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: полнокадровая камера с до 2 объективами (включая 70–200 мм f/2.8) или небольшой дрон.

Настраиваемые перегородки: съёмные тонкие EVA-разделители для индивидуальной организации или повседневного использования.

Безопасный доступ: полное верхнее открытие, открывающееся от пользователя, для быстрой съёмки и защиты ценностей.

Защита планшета: мягкий отсек для устройств до 11".

Организация: множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров.

Безопасность: скрытый карман для умного трекера (AirTag/Tile) для дополнительного спокойствия.

Крепление снаряжения: внешние ремни для штатива или дополнительного оборудования.

Удобство: складной карман для бутылки с водой.

Прочные материалы: износостойкий полиэстер 300D с водо- и УФ-защитой.

Защита от погоды: водоотталкивающие молнии, покрытие DWR + дождевой чехол в комплекте.

Комфорт: широкий мягкий плечевой ремень для удобного ношения в течение всего дня.

Сумка-мессенджер VEO Metro S7L в бежевом исполнении создана для фотографов, которые нуждаются в увеличенной вместимости без ущерба для стиля: изысканный баланс расширенного пространства для хранения, повседневной универсальности и надёжной защиты в компактном формате 7 литров. Изделие легко трансформируется из специализированной сумки для камеры в аксессуар для повседневных вещей, становясь надёжным спутником как для городских прогулок, так и для неформальных съёмок.

Просторное основное отделение рассчитано на полнокадровую камеру с двумя объективами (до 70–200 мм f/2.8) или компактный дрон, предоставляя возможность расширить комплект оборудования без перехода на сумку большего размера. Тонкие перегородки из материала EVA внутри максимально увеличивают полезный объём, бережно защищая снаряжение, при этом их можно полностью переставить или извлечь, превращая сумку в элегантное решение для повседневного использования. Безопасность и доступность работают в гармонии: конструкция с полным верхним открытием раскрывается в сторону от тела, обеспечивая быстрый доступ и дополнительную защиту оборудования в оживлённых местах.

Мягкий задний карман вмещает планшет диагональю до 11 дюймов, сохраняя ваш цифровой рабочий процесс защищённым и в пределах досягаемости. Продуманная система организации включает множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров, а также скрытый отсек для смарт-трекера, помогающий найти сумку в случае потери. Складной карман для бутылки с водой и внешние ремни для крепления штатива или дополнительного снаряжения расширяют функциональность сумки за пределы фотосъёмки.

Изделие выполнено из износостойкого полиэстера 300D с влаго- и УФ-защитными свойствами, рассчитанного на ежедневное использование и сохраняющего форму и внешний вид со временем. Это усилено высокозащищёнными молниями, водоотталкивающим покрытием и входящим в комплект дождевым чехлом для полной защиты от непогоды. Комфорт при ношении остаётся приоритетом: широкий мягкий плечевой ремень и облегчённая конструкция обеспечивают удобство в течение всего дня — делая эту сумку одинаково практичной и изысканной.

📋 Характеристики: объём 7 л; совместимость с полнокадровой камерой + 2 объектива или дроном; отсек для планшета 11"; дождевой чехол; цвет: бежево-зелёный.