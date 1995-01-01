🎯 Назначение: Компактный лёгкий 20-литровый рюкзак для креаторов, ценящих повседневный стиль с полной функциональностью для камеры.



✅ Ключевые преимущества:

Гибридный дизайн: нижний отсек для камеры + съёмный верхний дневной отсек для гибкого использования.

Вместимость полного комплекта: полнокадровая камера с объективом до 70–200 мм + до 3 дополнительных объективов.

Многозонный доступ: полное заднее открытие + быстрый боковой доступ + настраиваемый верхний доступ для гибкости съёмки.

Хранение устройств: отсек для ноутбука 14" + планшета 11" для мобильной работы.

Настраиваемый интерьер: регулируемые EVA-перегородки для максимальной защиты и эффективности пространства.

Расширяемые карманы: боковые отделения для штатива, бутылки с водой или повседневных мелочей.

Безопасность: скрытое хранение ценностей + карман для трекера для защиты и отслеживания.

Защита от погоды: водоотталкивающая конструкция + дождевой чехол в комплекте.

Лёгкая эргономика: вес 1,77 кг, вентилируемая спинка, регулируемые лямки и убираемый поясной ремень.

Ручная кладь: совместимость с требованиями IATA для путешествий.

Рюкзак Vanguard VEO Metro 20L в изящном кремовом исполнении создан для авторов контента, которые ценят чистую современную эстетику в сочетании с повседневной универсальностью: компактное и высокофункциональное решение для ежедневной съёмки, поездок на работу и путешествий. В основе конструкции — гибридная система «камера + городской рюкзак», объединяющая специализированное нижнее отделение для фототехники и съёмную верхнюю секцию для личных вещей. Такая гибкая компоновка позволяет разместить полнокадровую камеру с тремя объективами (включая установленный 70–200 мм f/2.8), оставляя при этом место для личных предметов — делая рюкзак одинаково подходящим как для фотосъёмки, так и для повседневного использования.

Внутреннее пространство организовано с помощью тонких перегородок из материала EVA, предназначенных для максимизации полезного объёма при надёжной защите снаряжения. Эти перегородки можно регулировать или полностью извлекать, позволяя легко переходить от конфигурации, ориентированной на камеру, к минималистичному городскому рюкзаку. Доступ к оборудованию продуман для скорости и безопасности: полное открытие сзади для защиты техники в поездках, быстрый боковой доступ и возможность настройки верхнего доступа под ваш стиль съёмки — это гарантирует, что камера всегда будет под рукой в нужный момент. Верхняя секция городского рюкзака добавляет дополнительный уровень универсальности, предоставляя место для повседневных принадлежностей или дополнительного снаряжения.

Она также включает отсек для пауэрбанка с маршрутизацией кабелей, позволяя поддерживать заряд устройств в пути без прерывания рабочего процесса. Для цифровых задач предусмотрен выделенный задний отсек для ноутбука диагональю до 14 дюймов, а также дополнительное пространство для планшета до 11 дюймов и аксессуаров. Система хранения продумана до мелочей: расширяемые боковые карманы для штатива или бутылки с водой, внутренние и внешние карманы для аксессуаров, а также скрытые отсеки для ценных вещей, включая выделенный карман для смарт-трекера для дополнительной безопасности. Изделие спроектировано для реальных условий: прочный полиэстер 300D с водоотталкивающими покрытиями и высокозащищёнными молниями, а также входящий в комплект дождевой чехол обеспечивают полную защиту от непогоды.

Комфорт является ключевой частью дизайна: при весе всего 3,9 фунта рюкзак VEO Metro 20L оснащён мягкой эргономичной спинкой, системой вентиляции, регулируемыми плечевыми ремнями, нагрудным ремнём и убирающимся поясным ремнём, обеспечивая комфорт в течение всего дня — будь то путешествие или съёмка на локации. Благодаря объёму 20 литров, нагрузочной способности 22,1 фунта и соответствию требованиям к ручной клади, VEO Metro 20L (кремовый) создан для авторов контента, которые хотят иметь лёгкий и изысканный рюкзак, легко трансформирующийся из профессионального решения для съёмки в аксессуар для повседневной жизни.

📋 Характеристики: объём 20 л; совместимость с камерой + 70–200 мм; отсеки для ноутбука 14" и планшета 11"; дождевой чехол; вес ~1,77 кг; цвет: кремовый.