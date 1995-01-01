🎯 Назначение: 20-литровый рюкзак, сочетающий повседневный стиль с базовой функциональностью для камеры.



✅ Ключевые преимущества:

Гибридный дизайн: нижний отсек для камеры + съёмный верхний дневной отсек для гибкого ношения.

Вместимость компактного комплекта: зеркальная/беззеркальная камера с объективом до 70–200 мм + до 3 дополнительных объективов.

Система доступа: заднее + боковое открытие для безопасного хранения и быстрого извлечения камеры.

Хранение устройств: отсек для ноутбука 14" + планшета 11" для мобильной работы.

Настраиваемый интерьер: регулируемые перегородки для защиты и организации.

Расширяемые карманы: боковые отделения для штатива, бутылки с водой или повседневных мелочей.

Хранение дрона: гибкий интерьер поддерживает компактные дроны.

Ручная кладь: совместимость с требованиями IATA для путешествий.

Лёгкий дизайн 20 л: компактность и удобство для повседневного использования.

Рюкзак Vanguard VEO Metro 20L в бежевом исполнении создан для авторов контента, которые ищут компактное и лёгкое решение без ущерба для функциональности: упрощённая версия серии Metro, разработанная для повседневного ношения, путешествий и работы с облегчённым комплектом оборудования. В основе конструкции — гибридная система «камера + городской рюкзак», объединяющая специализированное нижнее отделение для фототехники и съёмную верхнюю секцию для личных вещей. Такая гибкая компоновка позволяет разместить беззеркальную или зеркальную камеру с тремя объективами (включая установленный 70–200 мм), оставляя при этом место для повседневных принадлежностей.

Внутреннее пространство оптимизировано для эффективности: регулируемые тонкие перегородки максимально увеличивают полезный объём, бережно защищая снаряжение. Независимо от того, перевозите ли вы компактный комплект, небольшой дрон или комбинацию фототехники и личных вещей, внутренняя структура подстраивается под ваши задачи. Доступ к оборудованию продуман для скорости и безопасности: полное открытие сзади для защиты техники в поездках и оперативный боковой доступ для съёмки «на ходу». Верхнее отделение добавляет гибкости, включая место для аксессуаров и повседневных предметов, делая рюкзак одинаково удобным для фотосъёмки и поездок на работу.

Для современных рабочих процессов предусмотрен выделенный отсек для ноутбука диагональю до 14 дюймов и планшета до 11 дюймов, а также множество карманов для кабелей, аккумуляторов, карт памяти и личных вещей. Внешние карманы повышают универсальность: расширяемые боковые отделения предназначены для туристического штатива, бутылки с водой или зонта, обеспечивая готовность к различным съёмочным условиям. Рюкзак спроектирован с акцентом на мобильность: соответствует требованиям IATA к ручной клади, что делает его идеальным спутником в авиаперелётах, городских прогулках и повседневном использовании.

Лёгкая конструкция и сдержанная бежевая расцветка обеспечивают естественное сочетание с любым стилем, позволяя рюкзаку легко трансформироваться из профессионального решения для съёмки в элегантный аксессуар для повседневной жизни. Благодаря объёму 20 литров, компактным габаритам и адаптивной конструкции, VEO Metro 20L создан для тех, кто хочет иметь быстрый доступ к оборудованию без лишнего объёма.

📋 Характеристики: объём 20 л; совместимость с камерой + 70–200 мм; отсеки для ноутбука 14" и планшета 11"; совместимость с дроном; цвет: бежевый.