Рюкзак Vanguard VEO GO 46M, черный
Код товара:УТ-00032497
Артикул:VEO GO 46M BK
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес1 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроники Ноутбук 15-16"
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние29 х 14 х 47 см
Размеры внутренние26.5 х 10.5 х 46 см
Вместимостьзеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом (до 24-70/2.8) + 2-3 объектива, вспышка, 15" ноутбук и штатив на внешнем креплении
ЦветЧерный
Материалсинтетические материалы
Описание
Рюкзак среднего размера, хорошо подходящий для современных беззеркальных камер. В отличие от 42M, вмещает современный 15" ноутбук (тонкий). Внутреннее пространство расширено для аксессуаров и личных вещей. Легко вмещает камеру с 3-4 объективами и вспышкой. Штатив можно закрепить снаружи сбоку (карманы справа и слева). Рюкзак выполнен в городском стиле: тонкий профиль облегчает перемещение на транспорте и в многолюдных местах. Плотные стенки защищают оборудование, а мягкие лямки – ваши плечи. Доступ к камере осуществляется только через спинку – для более надежной защиты от краж. На случай дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный и функциональный современный дизайн.