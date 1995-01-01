Рюкзак среднего размера, хорошо подходящий для современных беззеркальных камер. Легко вмещает камеру с 3-4 объективами и вспышкой, а также множество мелких аксессуаров и личных вещей (в верхнем отсеке). Штатив можно закрепить снаружи сбоку (карманы справа и слева). Рюкзак выполнен в городском стиле: тонкий профиль облегчает перемещение на транспорте и в многолюдных местах. Плотные стенки защищают оборудование, а мягкие лямки – ваши плечи. Доступ к камере осуществляется только через спинку – для более надежной защиты от краж. На случай дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный и функциональный современный дизайн.