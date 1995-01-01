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Рюкзак Vanguard VEO GO 42M, коричневый

  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
  • VEO GO 42M, коричневый
Код товара:УТ-00032496
Артикул:VEO GO 42M KG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рюкзак среднего размера, хорошо подходящий для современных беззеркальных камер. Легко вмещает камеру с 3-4 объективами и вспышкой, а также множество мелких аксессуаров и личных вещей (в верхнем отсеке). Штатив можно закрепить снаружи сбоку (карманы справа и слева). Рюкзак выполнен в городском стиле: тонкий профиль облегчает перемещение на транспорте и в многолюдных местах. Плотные стенки защищают оборудование, а мягкие лямки – ваши плечи. Доступ к камере осуществляется только через спинку – для более надежной защиты от краж. На случай дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный и функциональный современный дизайн.