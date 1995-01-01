Рюкзак Vanguard VEO GO 42M, черный
Код товара:УТ-00032495
Артикул:VEO GO 42M BK
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес0.9 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроникиПланшет 10-11"
ОсобенностиЧехол от дождя
Вместимостьзеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом (до 24-70/2.8) + 2-3 объектива, вспышка, 10" планшет и штатив на внешнем креплении
ЦветЧерный
Материалсинтетические материалы
Описание
Рюкзак среднего размера, хорошо подходящий для современных беззеркальных камер. Легко вмещает камеру с 3-4 объективами и вспышкой, а также множество мелких аксессуаров и личных вещей (в верхнем отсеке). Штатив можно закрепить снаружи сбоку (карманы справа и слева). Рюкзак выполнен в городском стиле: тонкий профиль облегчает перемещение на транспорте и в многолюдных местах. Плотные стенки защищают оборудование, а мягкие лямки – ваши плечи. Доступ к камере осуществляется только через спинку – для более надежной защиты от краж. На случай дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный и функциональный современный дизайн.