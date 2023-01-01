Рюкзак Vanguard VEO GO 42M, черный
Код товара : УТ-00032495
Артикул : VEO GO 42M BK
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.9 кг
Вес (брутто), г
1.940
Вместимость
зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом (до 24-70/2.8) + 2-3 объектива, вспышка, 10" планшет и штатив на внешнем креплении
Материал
синтетические материалы
Описание
Рюкзак среднего размера, хорошо подходящий для современных беззеркальных камер. Легко вмещает камеру с 3-4 объективами и вспышкой, а также множество мелких аксессуаров и личных вещей (в верхнем отсеке). Штатив можно закрепить снаружи сбоку (карманы справа и слева). Рюкзак выполнен в городском стиле: тонкий профиль облегчает перемещение на транспорте и в многолюдных местах. Плотные стенки защищают оборудование, а мягкие лямки – ваши плечи. Доступ к камере осуществляется только через спинку – для более надежной защиты от краж. На случай дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный и функциональный современный дизайн.