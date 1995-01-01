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Сумка Vanguard VEO GO 21M, черная

  • VEO GO 21M, черная
  • VEO GO 21M, черная
  • VEO GO 21M, черная
Код товара:УТ-00037365
Артикул:VEO GO 21M BK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

VEO GO 21M – фотосумка небольшого размера, вмещает зеркальные начального / среднего уровня или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.