Сумка Vanguard VEO GO 21M, черная
Код товара:УТ-00037365
Артикул:VEO GO 21M BK
Товар не найден
Характеристики
Вес420 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроникиПланшет 7-8"
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние27 х 21 х 14.5 см
Размеры внутренние21 х 19 х 10.5 см
Вместимостьбеззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
ЦветЧерный
Материалсинтетические материалы
Описание
VEO GO 21M – фотосумка небольшого размера, вмещает зеркальные начального / среднего уровня или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.