VEO GO 21M – фотосумка небольшого размера, вмещает зеркальные начального / среднего уровня или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.