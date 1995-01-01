Сумка Vanguard VEO GO 21M, черная

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Код товара: УТ-00037365 Артикул: VEO GO 21M BK Код товара: УТ-00037365 Артикул: VEO GO 21M BK Вес 420 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Планшет 7-8" Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 27 х 21 х 14.5 см Размеры внутренние 21 х 19 х 10.5 см Вместимость беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары Цвет Черный Материал синтетические материалы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 420 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Планшет 7-8" Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 27 х 21 х 14.5 см Размеры внутренние 21 х 19 х 10.5 см Вместимость беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары Цвет Черный Материал синтетические материалы Описание VEO GO 21M – фотосумка небольшого размера, вмещает зеркальные начального / среднего уровня или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Видео Наш обзор

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