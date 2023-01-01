Сумка Vanguard VEO GO 15M, черная
Код товара : УТ-00032489
Артикул : VEO GO 15M BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
300 г
Вес (брутто), г
0.300
Вместимость
беззеркальная камера (зеркальная начального уровня) с 1-2 небольшими объективами + мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
18 х 16 х 10.5 см
Описание
Компактная сумка для фотоаппарата с 1-2 небольшими объективами. Подходит для зеркальных камер начального уровня и беззеркальных фотоаппаратов. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн.