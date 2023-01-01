Компактная сумка для фотоаппарата с 1-2 небольшими объективами. Подходит для зеркальных камер начального уровня и беззеркальных фотоаппаратов. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн.