Компактный адаптер-тройник для установки трех аксессуаров. Особенностью VEO CSMM3 является то, что боковые башмаки поворачиваются на угол +/- 90°. Тройник устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", вертикально или горизонтально, для установки в башмак камеры требуется дополнительно приобрести соответствующий адаптер. CSMM3 полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.