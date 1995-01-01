Адаптер Vanguard VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
Код товара:УТ-00059049
Артикул:VEO CSMM3
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПереходники
Описание
Компактный адаптер-тройник для установки трех аксессуаров. Особенностью VEO CSMM3 является то, что боковые башмаки поворачиваются на угол +/- 90°. Тройник устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", вертикально или горизонтально, для установки в башмак камеры требуется дополнительно приобрести соответствующий адаптер. CSMM3 полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.
Размеры: 88 х 22 х 22 мм