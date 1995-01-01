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Адаптер Vanguard VEO CSMM3, тройник для холодного башмака

  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
  • VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
Код товара:УТ-00059049
Артикул:VEO CSMM3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный адаптер-тройник для установки трех аксессуаров. Особенностью VEO CSMM3 является то, что боковые башмаки поворачиваются на угол +/- 90°. Тройник устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", вертикально или горизонтально, для установки в башмак камеры требуется дополнительно приобрести соответствующий адаптер. CSMM3 полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Размеры: 88 х 22 х 22 мм