Адаптер Vanguard VEO CSMM3, тройник для холодного башмака
Код товара : УТ-00059049
Артикул : VEO CSMM3
2 690 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.088
Описание
Компактный адаптер-тройник для установки трех аксессуаров. Особенностью VEO CSMM3 является то, что боковые башмаки поворачиваются на угол +/- 90°. Тройник устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", вертикально или горизонтально, для установки в башмак камеры требуется дополнительно приобрести соответствующий адаптер. CSMM3 полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.
Размеры: 88 х 22 х 22 мм