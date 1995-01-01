Адаптер Vanguard VEO CSMM3, тройник для холодного башмака

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Код товара: УТ-00059049 Артикул: VEO CSMM3 Код товара: УТ-00059049 Артикул: VEO CSMM3 Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Компактный адаптер-тройник для установки трех аксессуаров. Особенностью VEO CSMM3 является то, что боковые башмаки поворачиваются на угол +/- 90°. Тройник устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", вертикально или горизонтально, для установки в башмак камеры требуется дополнительно приобрести соответствующий адаптер. CSMM3 полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Размеры: 88 х 22 х 22 мм Видео Наш обзор

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