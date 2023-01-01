Описание

Vanguard VEO City TP33 – самая большая сумка серии. Она может использоваться в качестве повседневного мессенджера: внутрь легко помещаются папки с документами формата А4, планшеты или ноутбуки до 13", а также различные аксессуары и повседневные вещи. Из камер она подходит для беззеркальных моделей с 2-3 объективами среднего размера, также может использоваться для ношения складного квадрокоптера со всем необходимым: пультом ДУ, планшетом, запасными батареями и так далее. Внутри множество карманов для мелочей, куда поместятся ручки и карандаши, деньги и банковские карты, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, жесткие диски и универсальные USB аккумуляторы.

Сумки этой серии выполнены из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.

Сумку Vanguard VEO CITY TP33 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 2 цветовых вариантах: светло-серый и темно-синий.