Сумка Vanguard VEO City TP28, серая
Код товара : УТ-00066829
Артикул : VEO CITY TP28 GY
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Сумка Vanguard VEO CITY TP28 является удобным органайзером для аксессуаров, а также может использоваться в качестве повседневной. Внутри можно расположить телефон или планшет до 8", ручки и карандаши, документы, деньги и банковские карты, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, переносной жесткий диск, универсальный USB аккумулятор и так далее. Ее также можно использовать в качестве женской сумочки-косметички. Из камер внутрь помещаются только компактные модели, такие как Ricoh GR или Sony RX100, а также экшен-камеры типа GoPro или Insta360. Возможно размещение небольших беззеркальных камер с объективами-блинчиками.
Сумки этой серии выполнены в форме ракушки из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.
Сумку Vanguard VEO CITY TP28 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 3 цветовых вариантах: светло-серый, зеленый, темно-синий.