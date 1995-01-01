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Сумка Vanguard VEO City TP28, серая

  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
  • VEO City TP28, для аксессуаров, серая
Код товара:УТ-00066829
Артикул:VEO CITY TP28 GY

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка Vanguard VEO CITY TP28 является удобным органайзером для аксессуаров, а также может использоваться в качестве повседневной. Внутри можно расположить телефон или планшет до 8", ручки и карандаши, документы, деньги и банковские карты, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, переносной жесткий диск, универсальный USB аккумулятор и так далее. Ее также можно использовать в качестве женской сумочки-косметички. Из камер внутрь помещаются только компактные модели, такие как Ricoh GR или Sony RX100, а также экшен-камеры типа GoPro или Insta360. Возможно размещение небольших беззеркальных камер с объективами-блинчиками.

Сумки этой серии выполнены в форме ракушки из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.

Сумку Vanguard VEO CITY TP28 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 3 цветовых вариантах: светло-серый, зеленый, темно-синий.