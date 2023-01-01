Описание

Сумка Vanguard VEO CITY TP28 является удобным органайзером для аксессуаров, а также может использоваться в качестве повседневной. Внутри можно расположить телефон или планшет до 8", ручки и карандаши, документы, деньги и банковские карты, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, переносной жесткий диск, универсальный USB аккумулятор и так далее. Ее также можно использовать в качестве женской сумочки-косметички. Из камер внутрь помещаются только компактные модели, такие как Ricoh GR или Sony RX100, а также экшен-камеры типа GoPro или Insta360. Возможно размещение небольших беззеркальных камер с объективами-блинчиками.

Сумки этой серии выполнены в форме ракушки из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.

Сумку Vanguard VEO CITY TP28 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 3 цветовых вариантах: светло-серый, зеленый, темно-синий.