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Сумка Vanguard VEO City CB24, серая

  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
  • VEO City CB24, серая
Код товара:УТ-00066827
Артикул:VEO CITY CB24 GY

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Vanguard VEO City CB24 – небольшая сумка для беззеркальной камеры с 2-3 небольшими объективами или компактного складного квадрокоптера типа DJI Mini с необходимыми аксессуарами. Внутрь также помещается небольшой планшет (до 8"), а множество внутренних карманов позволяют аккуратно рассортировать все принадлежности: карты памяти, аккумуляторы, кабели, зарядные устройства и так далее. Может использоваться в качестве сумки на каждый день: для телефона, документов, ключей, завтрака, или как женская сумочка-косметичка.

Сумки этой серии выполнены из плотного износостойкого нейлона 1050D с декоративными элементами из кожи. Снаружи ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а высококачественные молнии обеспечивают долгие годы работы.

Vanguard VEO City CB24 можно носить за верхнюю ручку или через плечо на съемном ремне. Выпускается в 3 цветовых вариантах: светло-серый, зеленый и темно-синий.