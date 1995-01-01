Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве извлекаемого безопасного отсека для камеры в туристическом рюкзаке или дорожном чемодане. Внутрь помещается беззеркальная полнокадровая камера с установленным объективом (до 24-70/2.8 или 24-105/4) и еще один-два объектива или одна вспышка. Для организации внутреннего пространства здесь используется разделитель новой формы, который складывается разными способами (в стиле оригами). Сумка выполнена из плотной водостойкой синтетической ткани с внутренним амортизирующим наполнителем, который защищает технику от повреждений при случайных ударах или падениях.

Доступ к камере осуществляется через широкий верхний люк, который закрывается на молнию. Имеется 1 внутренний и несколько внешних карманов для небольших аксессуаров, таких как телефон, карты памяти, зарядное устройство, батарейки и так далее. В эластичные сетчатые карманы по бокам помещается пол-литровая бутылка воды или настольный штатив. Для ношения сумки предусмотрен съемный плечевой ремень и удобная верхняя ручка.