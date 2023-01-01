Описание

Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве извлекаемого безопасного отсека для камеры в туристическом рюкзаке или дорожном кейсе на колесах. Внутрь помещается зеркальная или беззеркальная полнокадровая камера с 3-5 объективами (вплоть до 70-200/2.8). Объективы типа 24-70/2.8, 24-105/4 и меньше, а также камеры с батарейной ручкой влезают в ячейки вертикально. Есть отдельный карман для планшета до 11". Внутреннее пространство организуется с помощью 2 длинных, 4 коротких разделителей и еще 1 разделителя необычной формы («стакан»). Сумка выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 600D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой.

У сумки предусмотрено 2 варианта доступа к технике: широкая крышка спереди открывается на 180° для комфортного укладывания оборудования, а сверху сделан отдельный люк на молнии, через который можно быстро достать камеру и начать съемку. Для удобства ношения у сумки есть широкая мягкая верхняя ручка, а также плечевой ремень. При этом сумку можно носить на ремне вертикально, горизонтально или по диагонали, на манер слинга.

VEO BIB F33 хорошо сочетается с рюкзаком VEO Active 53.