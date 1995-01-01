Рюкзаки Vanguard серии Veo Adaptor оснащены сквозным USB гнездом, который позволяет вам заряжать камеру на ходу: просто положите в верхнее отделение универсальный USB аккумулятор и подключите его к порту USB-A внутри сумки с помощью подходящего кабеля. Затем подключите свое устройство (камеру, телефон или другой аксессуар) к внешнему порту USB-A с помощью другого соответствующего кабеля.

У рюкзаков этой серии предусмотрен широкий боковой клапан, который позволяет свободно доставать камеры с батарейными ручками и длиннофокусные объективы со штативными лапками. Клапан располагается с обеих сторон рюкзака для удобства как правшей, так и левшей. Боковой доступ также защищен на ход: просто проденьте язычок молнии через эластичную петлю в верхней части бокового кармана, и это не позволит никому открыть боковой карман без вашего ведома.

Рюкзак вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с установленным объективом, еще 1-2 объектива (до 70-200 мм), вспышку, основные аксессуары и 10" планшет. В верхней части находится небольшой отсек для аккумулятора и личных вещей, а передний и верхний карманы на молнии могут вместить смартфон, бумажник и другие предметы первой необходимости. Внутри самих боковых карманов есть несколько карманов для организации карт памяти, кабелей, батареек и других мелочей. С обеих сторон рюкзака также есть по большому эластичному карману для бутылки воды или термоса.

Все рюкзаки VEO Adapter позволяют носить с собой штатив, чтобы делать идеальные снимки в дороге. Крепление для штатива сделано по центру рюкзака, чтобы обеспечить оптимальный баланс во время движения. Тканевая чашка для ножек штатива извлекается и убирается обратно при необходимости. Кроме того, вы можете поставить ноги штатива и в боковой карман, зафиксировав верхнюю часть с помощью прилагаемого ремня, если вам так удобнее.

Для комфортной переноски всего вашего снаряжения VEO Adapter предлагает эргономичную систему ремней и вентилируемых лямок, которая включает в себя регулируемый нагрудный ремень и поясной ремень для распределения нагрузки и стабилизации рюкзака при активном движении. Когда в них нет необходимости, поясные ремни аккуратно прячутся в специальные карманы, поэтому они не болтаются, когда вы идете.

Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера плотностью 600D. Полиуретановое покрытие обеспечивает эффективную гидроизоляцию, а если вам нужно двигаться под сильным дождем продолжительное время, то для этого есть отдельный чехол-дождевик. Рюкзак также обладает светоотражающими элементами, что делает вас более заметным для автомобилистов в темное время суток.