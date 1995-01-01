🎯 Назначение: Специализированный чехол для транспортировки штативов и моноподов длиной до 82 см в сложенном состоянии.



✅ Ключевые преимущества:

Точная совместимость: внутренний размер 83×16×12 см — идеальная посадка для штативов среднего и большого размера.

Удобный доступ: сверхширокое верхнее отверстие и длинная молния для быстрого извлечения оборудования.

Гибкое ношение: двойные ручки + съёмный плечевой ремень для различных сценариев переноски.

Всесторонняя защита: мягкая амортизирующая подкладка по всему периметру для бережного хранения.

Лёгкость: вес всего 500 г — минимальная нагрузка в поездках.

Сумка для штатива VEO ACTION 80 — это профессиональное решение премиум-класса, разработанное для идеальной посадки и надёжной защиты штативов и моноподов длиной до 82 см в сложенном состоянии. Обтекаемый внешний силуэт в сочетании с усиленной амортизирующей подкладкой обеспечивает максимальную сохранность вашего оборудования при транспортировке, хранении и интенсивном использовании в полевых условиях.

Конструкция с широким верхним отверстием, полноразмерной молнией по периметру и эргономичной конической формой гарантирует мгновенный доступ к содержимому — вы экономите ценное время при спешной установке или упаковке оборудования на съёмочной локации, не жертвуя при этом удобством и безопасностью. Внутреннее пространство оснащено вместительным плоским карманом, идеально подходящим для размещения сменной площадки штатива, отвёртки, шестигранных ключей или других необходимых инструментов — всё важное всегда под рукой, надёжно зафиксировано и защищено от повреждений.

Интегрированная двусторонняя плечевая лямка-слинг в комбинации с усиленными двойными ручками для переноски разработана с акцентом на эргономику: вы сможете комфортно транспортировать сумку на любые расстояния, не испытывая усталости даже при длительных переходах между локациями. Все функциональные преимущества воплощены в высококачественном, стильном и современном дизайне, который не только обеспечивает надёжную защиту вашего оборудования, но и подчёркивает профессиональный статус владельца, гармонично сочетая практичность с эстетикой премиум-сегмента.

📋 Характеристики: внутренний размер 83×16×12 см; вес 500 г; совместимость со штативами до 82 см; двойные ручки + плечевой ремень; всесторонняя амортизация."