🎯 Назначение: Специализированный чехол для транспортировки штативов и моноподов длиной до 60 см в сложенном состоянии.



✅ Ключевые преимущества:

Точная совместимость: внутренний размер 60×10×10 см — идеальная посадка для компактных штативов.

Удобный доступ: сверхширокое верхнее отверстие и длинная молния для быстрого извлечения оборудования.

Гибкое ношение: двойные ручки + съёмный плечевой ремень для различных сценариев переноски.

Всесторонняя защита: мягкая амортизирующая подкладка по всему периметру для бережного хранения.

Лёгкость: вес всего 400 г — минимальная нагрузка в поездках.

Сумка для штатива VEO ACTION 60 — это продвинутое решение премиум-класса, разработанное для оптимальной посадки и надёжной защиты штативов и моноподов длиной до 60 см в сложенном состоянии. Обтекаемый внешний профиль в сочетании с мягкой амортизирующей подкладкой обеспечивает максимальную сохранность вашего оборудования при транспортировке и хранении. Конструкция с широким верхним отверстием, полной молнией по периметру и конической формой гарантирует быстрый и интуитивно понятный доступ к содержимому — вы не потратите ни секунды лишнего времени при спешной установке или упаковке оборудования на съёмочной локации.

Внутреннее пространство оснащено вместительным плоским карманом, идеально подходящим для размещения площадки штатива, отвёртки, ключей или других необходимых инструментов — всё важное всегда под рукой и надёжно зафиксировано. Интегрированная двусторонняя плечевая лямка-слинг в сочетании с двойными ручками для переноски разработана с акцентом на эргономику: вы сможете комфортно транспортировать сумку на любые расстояния, не испытывая усталости даже при длительных переходах. Все функциональные преимущества воплощены в высококачественном, стильном и современном дизайне, который не только защищает ваше оборудование, но и подчёркивает профессиональный статус владельца.

📋 Характеристики: внутренний размер 60×10×10 см; вес 400 г; совместимость со штативами до 60 см; двойные ручки + плечевой ремень; всесторонняя амортизация."