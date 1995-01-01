Алюминиевый штатив Vanguard VEO 5 264APS38 включает в себя инновационную трёхпозиционную головку, что даёт вам множество возможностей в студии или в загородных съёмках. Штатив отличается интуитивно понятным дизайном и шестиугольной центральной колонной, которая позволяет складывать его до удивительно небольшого размера для удобства транспортировки.

Штативы VEO 5 отличаются небольшим весом, что позволяет легко переносить их, но при этом обладают всеми замечательными функциями, которые вам так нравятся в штативах Vanguard. Полноразмерные штативы выпускаются в моделях с панорамирующими головками или двухосевыми шаровыми головками, что позволяет адаптировать оборудование под ваши нужды.

Выдвижные ножки с шипами обеспечивают максимальную устойчивость на любой поверхности. Шестиугольная центральная колонна новой конструкции позволяет штативу VEO 5 складываться до меньшего размера, чем когда-либо прежде. Когда вам нужно опуститься ниже, вы можете преобразовать центральную колонну в короткую с помощью нескольких поворотов. Штативы моделей Vanguard VEO 5 APS и CPS оснащены инновационной трехсторонней поворотной головкой с вращающейся верхней ручкой, которая отличается простым в использовании управлением и интуитивно понятным дизайном, что делает ее идеальной для плавного и точного панорамирования при съемке фото или видео.