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Штатив Vanguard VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой

  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
  • VEO 5 264AB160S, с шаровой головкой
Код товара:УТ-00082095
Артикул:VEO 5 264AB160S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Алюминиевый штатив Vanguard VEO 5 264AB-160S включает в себя инновационную двухосевую шаровую головку, что даёт вам множество возможностей в студии или в загородных съёмках. Штативы отличается интуитивно понятным дизайном и шестиугольной центральной колонной, которая позволяет складывать его до удивительно небольшого размера для удобства транспортировки.

Штативы VEO 5 отличаются небольшим весом, что позволяет легко переносить их, но при этом обладают всеми замечательными функциями, которые вам так нравятся в штативах Vanguard. Полноразмерные штативы выпускаются в моделях с панорамирующими головками или двухосевыми шаровыми головками, что позволяет адаптировать оборудование под ваши нужды.

Выдвижные ножки с шипами обеспечивают максимальную устойчивость на любой поверхности. Шестиугольная центральная колонна новой конструкции позволяет штативу VEO 5 складываться до меньшего размера, чем когда-либо прежде. Когда вам нужно опуститься ниже, вы можете преобразовать центральную колонну в короткую с помощью нескольких поворотов. Штативы моделей Vanguard VEO 5 APS и CPS оснащены инновационной трехсторонней поворотной головкой с вращающейся верхней ручкой, которая отличается простым в использовании управлением и интуитивно понятным дизайном, что делает ее идеальной для плавного и точного панорамирования при съемке фото или видео.