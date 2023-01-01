Штатив Vanguard VEO 3 GO 204AB
Код товара : УТ-00040474
Артикул : VEO 3GO 204AB
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, Vanguard T-45
Материал
алюминиевый сплав
Углы наклона ног
21°, 51°, 80°
Высота со сложенной центральной штангой, см
101
Длина в сложенном положении
35 см
Физические характеристики
Вес
950 г
Вес (брутто), г
0.950
Описание
Современный легкий штатив в комплекте с шаровой головкой, адаптером для телефона, пультом ДУ (Bluetooth) и чехлом. Может трансформироваться в монопод (селфи-палку) длиной до 135 см. Хорошо подходит для зеркальных и беззеркальных камер весом до 3 кг. Не занимает много места, легко упаковывается в любой дорожный чемодан или рюкзак.
Для фиксации ножек используются цанговые замки с коротким ходом: запирание замка осуществляется всего одним поворотом. Ножки легко снимаются, чтобы прочистить замки изнутри при попадании песка или грязи.
Центральная штанга имеет металлический крюк для крепления груза и переворачивается на 180° для съемки макро. В комплекте идет 2 набора ножек: с металлическими шипами и с резиновыми наконечниками, для различных поверхностей. Минимальная высота съемки (без переворота центральной штанги) составляет всего 33 см, максимальная: 131 см
Шаровая головка T-45 совместима с площадками Arca Swiss. Головка съемная, но зафиксирована на штативе винтами для большей надежности. Пульт ДУ удобно крепится на ножке штатива и работает с телефонами на iOS и Android, а также с камерами Insta 360.