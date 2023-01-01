Штатив Vanguard VEO 3+ 263AB
Код товара : УТ-00044335
Артикул : VEO 3+ 263AB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная, VEO BH-160
Материал
алюминий
Углы наклона ног
23°, 50°, 80°
Максимальная высота
172.5 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
146.5
Максимальная нагрузка
15 кг
Длина в сложенном положении
76 см
Наклон центральной штанги
есть, от 0 до 180°, плавный
Минимальная высота
12.5 см
Физические характеристики
Вес
2.455 кг
Вес (брутто), г
2.500
Описание
VEO 3+ 263AB - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса, обладающий множеством инновационных функций – например, механизмом наклона центральной штанги. VEO 3+ 263AB поставляется в комплекте с прочной и устойчивой шаровой головкой VEO BH-160.
- Инновационная центральная колонна наклоняется на угол от 0 до 180°
- Быстросъемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss
- Три регулируемых угла наклона ножек: 23°, 50°, 80°
- Нескользящие резиновые накладки на 2 ножках: надежный захват и теплые руки в любую погоду
- Одна из ног отворачивается и соединяется с центральной штангой, превращаясь в монопод
- Адаптер Multi-Mount закрепляется на центральной штанге, когда она находится в горизонтальном положении, позволяя установить дополнительный аксессуар: внешний монитор, вспышку, вторую камеру и так далее
- Стальные шипы, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте
- Большие цанговые замки с коротким ходом фиксируются одним поворотом и не занимают лишнее место
- Съемный стальной крюк можно использовать для подвешивания груза (балласта), для дополнительной устойчивости