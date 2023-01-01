VEO 3+ 263AB - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса, обладающий множеством инновационных функций – например, механизмом наклона центральной штанги. VEO 3+ 263AB поставляется в комплекте с прочной и устойчивой шаровой головкой VEO BH-160.