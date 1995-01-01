Штатив Vanguard VEO 3+ 263AB
Код товара:УТ-00044335
Артикул:VEO 3+ 263AB
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см172
Безопасная нагрузка, кг15
Длина в сложенном виде, см76
Вес, г2455
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая, съемная, VEO BH-160
Количество секций3
Быстросъемная площадкаQS-60 V2 (совместимая с Arca Swiss)
Диаметр ног26 мм
Углы наклона ног23°, 50°, 80°
Максимальная нагрузка15 кг
Минимальная высота12.5 см
Максимальная высота172.5 см
Высота со сложенной центральной штангой146.5 см
Длина в сложенном положении76 см
Наклон центральной штангиесть, от 0 до 180°, плавный
Материалалюминий
Вес2.455 кг
Описание
VEO 3+ 263AB - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса, обладающий множеством инновационных функций – например, механизмом наклона центральной штанги. VEO 3+ 263AB поставляется в комплекте с прочной и устойчивой шаровой головкой VEO BH-160.
- Инновационная центральная колонна наклоняется на угол от 0 до 180°
- Быстросъемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss
- Три регулируемых угла наклона ножек: 23°, 50°, 80°
- Нескользящие резиновые накладки на 2 ножках: надежный захват и теплые руки в любую погоду
- Одна из ног отворачивается и соединяется с центральной штангой, превращаясь в монопод
- Адаптер Multi-Mount закрепляется на центральной штанге, когда она находится в горизонтальном положении, позволяя установить дополнительный аксессуар: внешний монитор, вспышку, вторую камеру и так далее
- Стальные шипы, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте
- Большие цанговые замки с коротким ходом фиксируются одним поворотом и не занимают лишнее место
- Съемный стальной крюк можно использовать для подвешивания груза (балласта), для дополнительной устойчивости