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Штатив Vanguard VEO 3+ 263AB

  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
  • VEO 3+ 263AB
Код товара:УТ-00044335
Артикул:VEO 3+ 263AB

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

VEO 3+ 263AB - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса, обладающий множеством инновационных функций – например, механизмом наклона центральной штанги. VEO 3+ 263AB поставляется в комплекте с прочной и устойчивой шаровой головкой VEO BH-160.

  • Инновационная центральная колонна наклоняется на угол от 0 до 180°
  • Быстросъемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss
  • Три регулируемых угла наклона ножек: 23°, 50°, 80°
  • Нескользящие резиновые накладки на 2 ножках: надежный захват и теплые руки в любую погоду
  • Одна из ног отворачивается и соединяется с центральной штангой, превращаясь в монопод
  • Адаптер Multi-Mount закрепляется на центральной штанге, когда она находится в горизонтальном положении, позволяя установить дополнительный аксессуар: внешний монитор, вспышку, вторую камеру и так далее
  • Стальные шипы, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте
  • Большие цанговые замки с коротким ходом фиксируются одним поворотом и не занимают лишнее место
  • Съемный стальной крюк можно использовать для подвешивания груза (балласта), для дополнительной устойчивости