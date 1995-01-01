Штатив Vanguard VEO 3+ 263AB

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Код товара: УТ-00044335 Артикул: VEO 3+ 263AB Код товара: УТ-00044335 Артикул: VEO 3+ 263AB Максимальная высота, см 172 Безопасная нагрузка, кг 15 Длина в сложенном виде, см 76 Вес, г 2455 Комплектация штатива С головкой Головка шаровая, съемная, VEO BH-160 Количество секций 3 Быстросъемная площадка QS-60 V2 (совместимая с Arca Swiss) Диаметр ног 26 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 172 Безопасная нагрузка, кг 15 Длина в сложенном виде, см 76 Вес, г 2455 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка шаровая, съемная, VEO BH-160 Количество секций 3 Быстросъемная площадка QS-60 V2 (совместимая с Arca Swiss) Диаметр ног 26 мм Углы наклона ног 23°, 50°, 80° Максимальная нагрузка 15 кг Минимальная высота 12.5 см Максимальная высота 172.5 см Высота со сложенной центральной штангой 146.5 см Длина в сложенном положении 76 см Наклон центральной штанги есть, от 0 до 180°, плавный Материал алюминий Физические характеристики Вес 2.455 кг Описание VEO 3+ 263AB - это универсальный алюминиевый штатив премиум-класса, обладающий множеством инновационных функций – например, механизмом наклона центральной штанги. VEO 3+ 263AB поставляется в комплекте с прочной и устойчивой шаровой головкой VEO BH-160. Инновационная центральная колонна наклоняется на угол от 0 до 180°

Быстросъемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss

Три регулируемых угла наклона ножек: 23°, 50°, 80°

Нескользящие резиновые накладки на 2 ножках: надежный захват и теплые руки в любую погоду

Одна из ног отворачивается и соединяется с центральной штангой, превращаясь в монопод

Адаптер Multi-Mount закрепляется на центральной штанге, когда она находится в горизонтальном положении, позволяя установить дополнительный аксессуар: внешний монитор, вспышку, вторую камеру и так далее

Стальные шипы, сумка для штатива, адаптер VEO + MA1 и шестигранный ключ в комплекте

Большие цанговые замки с коротким ходом фиксируются одним поворотом и не занимают лишнее место

Съемный стальной крюк можно использовать для подвешивания груза (балласта), для дополнительной устойчивости Видео Наш обзор

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