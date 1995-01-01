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Накопитель Silicon Power USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black

  • USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black
  • USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black
  • USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black
  • USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black
  • USB3.2 Flash 64GB Blaze B25 Black
Код товара:УТ-00096011
Артикул:SP064GBUF3B25V1K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

При создании Blaze B25 дизайнеры вдохновлялись обтекаемыми формами гоночных машин. Впечатление дополняет окраска «под карбон». Флэшка выполнена в удобном бесколпачковом стиле: коннектор типа USB-A выезжает из корпуса для подключения к компьютеру или другому устройству, а затем складывается внутрь для безопасной транспортировки. Предусмотрена треугольная проушина под кольцо или ремешок. Вместе с накопителем вы получаете право на загрузку SP Widget – программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного AES шифрования и облачного хранения для эффективного управления данными (для Windows c 8 по 11 версию, есть русский язык).

Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) передача даже больших объемов данных происходит очень быстро.

Максимальные скорости чтения и записи производителем не указываются.

  • Интерфейс: USB Type A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)
  • Объем: 64 Гб
  • Размеры: 58.9 х 20 х 9.8 мм
  • Вес: 8.2 г
  • Материал корпуса: пластик
  • Рабочая температура: 0° ~ 70° С
  • Поддерживаемые ОС:
    • Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP,
    • Mac OS 10.3.x и выше
    • Linux 2.6.x и выше
  • Сертификации: CE / FCC / BSMI / Green dot / WEEE / RoHS / KCC

При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт.