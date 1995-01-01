Нужен накопитель, одновременно поддерживающий устройства с разъемами USB Type-C и Type-A? Используя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe в полностью металлическом корпусе, вы сможете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и обратно2. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 позволяет быстро копировать фотографии, видео и другие «тяжелые» файлы.

Больше пространства для фотографий

Недостаточно места на смартфоне с интерфейсом USB Type-C? Просто подключите USB-флэш-накопитель SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe и перенесите файлы, тем самым освободив место на устройстве2. Теперь, когда у вас есть дополнительное пространство, вы можете снимать больше фотографий в путешествиях, хранить больше фильмов, музыки, игр и других файлов.

Автоматическое резервное копирование при подключении устройства

С помощью приложения SanDisk Memory Zone вы можете автоматически создавать резервные копии новых фотографий, музыки, документов и контактов3. Даже если вы потеряете смартфон, фотографии самых важных для вас моментов будут сохранены.

Быстрая передача файлов на компьютер

Больше не нужно отправлять фотографии по почте, чтобы сохранить их на другом носителе. Благодаря скорости чтения 150 МБ/с вы можете быстро переносить файлы с высокопроизводительного накопителя SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 на компьютер1.

Вращающийся колпачок для защиты разъемов

Носите накопитель с собой в сумке или в кармане. Специальная конструкция SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe в стильном металлическом корпусе с вращающимся колпачком защитит разъемы накопителя, когда вы в пути.

Отверстие для крепления к брелоку

Прикрепите накопитель к брелоку на ключах, и он не потеряется и будет у вас под рукой. Где бы вы ни находились, теперь освобождать место на устройствах очень удобно.

Емкость: 64 ГБ

Интерфейс: USB 3.1 Gen 1

Скорость последовательного чтения: до 150MB/s

Сертификация: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC

Примечания