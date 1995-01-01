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Накопитель Silicon Power USB2 Flash 8Gb Ultima U03 Black

Код товара:УТ-00004318
Артикул:SP008GBUF2U03V1K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Постоянство классики
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.

Сочетание стильного дизайна и функциональности
Стильный Ultima U03 позволяет пользователям удобно хранить и использовать данные. Накопитель оснащен встроенным LED индикатором на лицевой стороне для отображения статуса передачи данных.

Стильный аксессуар
Цветовые решения Ultima U03 включают таинственный черный и белоснежный; новый аксессуар идеально дополнит Вашу модную коллекцию.

SP Widget для безопасности данных

  1. Резервное копирование папки Мои документы
  2. Резервное копирование папок
  3. Резервное копирование электронной почты
  4. Шифрование данных
  5. Norton Antivirus 60-дневная бесплатная пробная версия
  6. Резервное копирование папки Избранное
  7. PC-Lock (паролем, по времени или накопителем)

Характеристики:

  • Размер: 55.0 мм x 20.0 мм x 8.6 мм
  • Вес: 13 г
  • Интерфейс: USB 2.0 & 1.1
  • Емкость: 8GB
  • Рабочая температура: 0° C ~ 70° C
  • Поддерживает ОС:Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 , Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
  • Пожизненная гарантия