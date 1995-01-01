Накопитель Silicon Power USB2 Flash 8Gb Ultima U03 Black
Код товара:УТ-00004318
Артикул:SP008GBUF2U03V1K
Товар не найден
Описание
Постоянство классики
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.
Сочетание стильного дизайна и функциональности
Стильный Ultima U03 позволяет пользователям удобно хранить и использовать данные. Накопитель оснащен встроенным LED индикатором на лицевой стороне для отображения статуса передачи данных.
Стильный аксессуар
Цветовые решения Ultima U03 включают таинственный черный и белоснежный; новый аксессуар идеально дополнит Вашу модную коллекцию.
SP Widget для безопасности данных
- Резервное копирование папки Мои документы
- Резервное копирование папок
- Резервное копирование электронной почты
- Шифрование данных
- Norton Antivirus 60-дневная бесплатная пробная версия
- Резервное копирование папки Избранное
- PC-Lock (паролем, по времени или накопителем)
Характеристики:
- Размер: 55.0 мм x 20.0 мм x 8.6 мм
- Вес: 13 г
- Интерфейс: USB 2.0 & 1.1
- Емкость: 8GB
- Рабочая температура: 0° C ~ 70° C
- Поддерживает ОС:Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 , Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
- Пожизненная гарантия