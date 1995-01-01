Накопитель Silicon Power USB2 Flash 8Gb Ultima U03 Black



Код товара: УТ-00004318 Артикул: SP008GBUF2U03V1K Код товара: УТ-00004318 Артикул: SP008GBUF2U03V1K Флэш-накопитель с интерфейсом USB 2.0, емкость 8 Gb. Выдвижной коннектор. Светодиодный индикатор работы. Товар не найден Задать вопрос Описание Постоянство классики

Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей. Сочетание стильного дизайна и функциональности

Стильный Ultima U03 позволяет пользователям удобно хранить и использовать данные. Накопитель оснащен встроенным LED индикатором на лицевой стороне для отображения статуса передачи данных. Стильный аксессуар

Цветовые решения Ultima U03 включают таинственный черный и белоснежный; новый аксессуар идеально дополнит Вашу модную коллекцию. SP Widget для безопасности данных Резервное копирование папки Мои документы Резервное копирование папок Резервное копирование электронной почты Шифрование данных Norton Antivirus 60-дневная бесплатная пробная версия Резервное копирование папки Избранное PC-Lock (паролем, по времени или накопителем) Характеристики: Размер: 55.0 мм x 20.0 мм x 8.6 мм

Вес: 13 г

Интерфейс: USB 2.0 & 1.1

Емкость: 8GB

Рабочая температура: 0° C ~ 70° C

Поддерживает ОС:Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 , Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x

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