Производитель: Transcend
Интерфейс: USB 2.0
Объем накопителя: 16GB
Скорость чтения: 10 Мб/с
Скорость записи: 3 Мб/с
Материал корпуса: пластик
Цвет: черный
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.