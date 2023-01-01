Накопитель Transcend USB2 Flash 16GB JetFlash 350
Код товара : УТ-00000252
Артикул : TS16GJF350
640 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Transcend 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 2.0
Объем памяти (Гб)
16
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Производитель: Transcend
Интерфейс: USB 2.0
Объем накопителя: 16GB
Скорость чтения: 10 Мб/с
Скорость записи: 3 Мб/с
Материал корпуса: пластик
Цвет: черный