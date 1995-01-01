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Накопитель Transcend USB2 Flash 16GB JetFlash 350

Код товара:УТ-00000252
Артикул:TS16GJF350

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Производитель: Transcend
Интерфейс: USB 2.0
Объем накопителя: 16GB
Скорость чтения: 10 Мб/с
Скорость записи: 3 Мб/с
Материал корпуса: пластик
Цвет: черный