Накопитель Transcend USB2 Flash 16GB JetFlash 350



Код товара: УТ-00000252 Артикул: TS16GJF350 Код товара: УТ-00000252 Артикул: TS16GJF350 Объем памяти (Гб) 16 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 16 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Описание Производитель: Transcend

Интерфейс: USB 2.0

Объем накопителя: 16GB

Скорость чтения: 10 Мб/с

Скорость записи: 3 Мб/с

Материал корпуса: пластик

Цвет: черный Видео Наш обзор

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