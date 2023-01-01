Transcend JetFlash 350 16GB TS16GJF350 это миниатюрное устройство позволит Вам осуществлять обмен объемной информацией между любыми компьютерами, оснащенными USB портом. Подключив JetFlash® к Вашему компьютеру, Вы приобретаете скоростной, объемный и удобный съемный диск, идеально подходящий для переноса Ваших файлов, папок, документов, изображений и другой цифровой информации. Вдобавок, компактный размер JetFlash®, надежность сохранности записанной информации и стильный дизайн удовлетворят даже самые строгие запросы.