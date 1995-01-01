Настольное крепление Ulanzi ZJ02 можно использовать для установки камер, осветителей или, к примеру, микрофонов-пушек. Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Углы наклона и поворота оборудования регулируются, также изменяется высота и вынос: максимальная длина составляет 123 см. Струбцинный зажим устанавливается на столешницы толщиной до 4.8 см. Он оснащен резиновыми накладками, которые улучшают сцепление с поверхностью и не оставляют на ней царапин. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленного оборудования. Крепление: штативный винт 1/4"-20.

Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Нагрузка: до 2 кг

Вес: 1265 г