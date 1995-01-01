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Крепление Ulanzi ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное

  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
  • ZJ02 C-clip Folding Bracket, настольное
Код товара:УТ-00079158
Артикул:T085

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Настольное крепление Ulanzi ZJ02 можно использовать для установки камер, осветителей или, к примеру, микрофонов-пушек. Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Углы наклона и поворота оборудования регулируются, также изменяется высота и вынос: максимальная длина составляет 123 см. Струбцинный зажим устанавливается на столешницы толщиной до 4.8 см. Он оснащен резиновыми накладками, которые улучшают сцепление с поверхностью и не оставляют на ней царапин. Шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленного оборудования. Крепление: штативный винт 1/4"-20.

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Нагрузка: до 2 кг
  • Вес: 1265 г