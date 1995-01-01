Превратите свой стол в функционирующую студию DIY для ведения видеоблогов, прямых трансляций или фотосъемки продуктов с помощью многофункциональной подставки для фотостудии от Ulanzi. Она может нести до 22 фунтов оборудования и имеет регулируемую, сегментированную конструкцию. Стержни из алюминиевого сплава гофрированы для увеличения сопротивления, предотвращают скольжение и обеспечивают стабильность оборудования. Крепления на C-образных зажимах устанавливаются на полки шириной до 90 мм, а дополнительный суперзажим обеспечивает надежное крепление и расширяет положение мониторов, светодиодных ламп, микрофонов и другого оборудования.

Полностью алюминиевый материал, стабильный и прочный - максимальная несущая способность до 10 кг

Гофрированная противоскользящая конструкция, стабилизирует оборудование

Вторичная запирающая конструкция, препятствующая прогибу

C-образный зажим Фиксированный - диапазон зажима 0-90 мм