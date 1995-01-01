Легкий карбоновый штатив Ulanzi Video Go прекрасно подойдет для съемки в стиле пейзаж или travel. В сложенном виде он занимает всего 45 см, поэтому его легко можно прикрепить на рюкзак или даже положить внутрь. Головка штатива имеет необычную конструкцию: сверху это обычная 2D видеоголова с жидкостными картриджами для плавного панорамирования и наклона камеры. Ниже располагается шаровое основание, которое позволяет наклонить камеру на 90° для вертикальной съемки без использования дополнительных L-образных площадок. Еще ниже – выравнивающая чаша, которая компенсирует наклон до 10° при съемке с панорамированием на неровной поверхности.

Ноги штатива фиксируются в 3 положениях: с наклоном на 22°, 55° и 81°. Центральную колонну можно перевернуть или отсоединить, оставив только короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса. В комплекте идут стальные шипы для открытого грунта, снега и других подобных поверхностей. Имеется крюк для подвешивания балласта, который придаст штативу большую устойчивость при съемке в условиях сильного ветра. В области крестовины расположены 2 гнезда 1/4", в которые можно установить дополнительные аксессуары (монитор, телефон, осветитель и так далее).

Ноги штатива выполнены из многослойного углепластикового волокна (карбона), что обеспечивает низкий вес, а также отличную жесткость. Максимальная нагрузка на ноги составляет 20 кг, на голову – 5 кг. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss, что позволяет заменить стандартную площадку на более длинную – для лучшего распределения веса камеры с тяжелой оптикой. Замки ног клипсового типа.

Рукоятка штатива является одновременно и отверткой с 7 сменными насадками, в числе которых плоская, крестовая, Тorx Т6, и шестигранники.