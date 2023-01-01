Описание

Универсальный держатель для мобильных устройств, используемых во время съемок. Устанавливается на стандартный разъем 1/4". Дополнительно на верхнюю часть крепления вы можете установить микрофон, мини осветитель и другие аксессуары.

Силиконовые вставки предотвращают случайное выпадение смартфона при этом не царапая его.

Габариты 7.5 х 3.5 х 2.5 см

Поддерживает телефоны размером от 56 до 80 мм