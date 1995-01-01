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Держатель для телефона Ulanzi ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный

  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
  • ST-07 Straight Type Cold Shoe, черный
Код товара:УТ-00053477
Артикул:1764

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальный держатель для мобильных устройств, используемых во время съемок. Устанавливается на стандартный разъем 1/4". Дополнительно на верхнюю часть крепления вы можете установить микрофон, мини осветитель и другие аксессуары.

Силиконовые вставки предотвращают случайное выпадение смартфона при этом не царапая его.

Габариты 7.5 х 3.5 х 2.5 см
Поддерживает телефоны размером от 56 до 80 мм