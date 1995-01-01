Металлический наклонно-поворотный держатель Ulanzi ST-10 позволяет вести съемку как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме, а также регулировать наклон телефона (вперед / назад). Устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров или на винт 1/4". На самом зажиме предусмотрено 2 башмака, в которые можно установить, к примеру, микрофон и небольшой светодиодный осветитель. Мягкие силиконовые накладки надежно удерживают телефон, не оставляя царапин на его поверхности. Подходит для телефонов шириной от 56 до 80 мм.