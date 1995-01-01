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Держатель для смартфона Ulanzi ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый (уцененный)

  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
  • ST-06S, поворотный, с 2 башмаками, белый
Код товара:УТ-00097802
Артикул:3057 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель Ulanzi ST-06S позволяет устанавливать телефоны на штативы (гнездо под винт 1/4") и в башмаки камер. Он поддерживает съемку как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией кадра, а также наклоняется вперед и назад и вращается на все 360°. Легко открывается при нажатии на красную кнопку (расположена сбоку). Широкие захваты с ребристыми силиконовыми накладками крепко удерживают телефон шириной от 60 до 90 мм, включая телефоны в чехлах. По бокам размещены 2 холодных башмака для установки таких аксессуаров как микрофон, лампа подсветки и так далее.

  • Ширина захвата: от 60 до 90 мм
  • Основной материал: пластик
  • Размеры: 105 х 76 х 32 мм
  • Вес: 51 г