Двойной зажим Ulanzi R096 Double Super Clamp

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Код товара: УТ-00065576 Артикул: 2870 Код товара: УТ-00065576 Артикул: 2870 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Двойной зажим Ulanzi R096 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать для установки рукояток, моноподов и других подобных держателей на трубы, перила, перекладины, столешницы толщиной от 12 до 58 мм. Клешни могут свободно вращаться относительно друг друга с фиксацией через центральную рукоятку. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность. Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Длина: 16 см

Вес: 281 г Видео Наш обзор

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