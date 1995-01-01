Двойной зажим Ulanzi R096 Double Super Clamp
Код товара:УТ-00065576
Артикул:2870
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Двойной зажим Ulanzi R096 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать для установки рукояток, моноподов и других подобных держателей на трубы, перила, перекладины, столешницы толщиной от 12 до 58 мм. Клешни могут свободно вращаться относительно друг друга с фиксацией через центральную рукоятку. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Длина: 16 см
- Вес: 281 г