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Двойной зажим Ulanzi R096 Double Super Clamp

  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
  • R096 Double Super Clamp
Код товара:УТ-00065576
Артикул:2870

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Двойной зажим Ulanzi R096 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать для установки рукояток, моноподов и других подобных держателей на трубы, перила, перекладины, столешницы толщиной от 12 до 58 мм. Клешни могут свободно вращаться относительно друг друга с фиксацией через центральную рукоятку. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Длина: 16 см
  • Вес: 281 г